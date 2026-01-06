Ц СКА проявява интерес към еквадорския нападател Ален Обандо, съобщава латиноамериканската медия Mercado Futbol EC. 19-годишният таран​ е собственост на еквадорския гранд Барселона Гуаякил, но игра под наем в Интер Маями до края на 2025 г., където бе съотборник на Лионел Меси.

Американският клуб обаче е взел решение да не го задържи в състава си. По време на престоя си в САЩ Обандо записа 7 мача, в които реализира 2 гола, а в голям процент от срещите остана неизползвана резерва. В информацията не се уточнява дали интересът от страна на ЦСКА е насочен към наем или към постоянен трансфер. Не се споменава и трансферна сума.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX