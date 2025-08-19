Н извергнатият от ЦСКА Зюмюр Бютучи е близо до трансфер в норвежкия Викинг, който е един от претендентите за титлата в страната този сезон. Това твърдят медиите в скандинавската страна, които са впечатлени, че толкова скъп играч ще излезе безплатно на Викинг, пише „Мач Телеграф“.

В материала за Бютучи се посочва, че в един момент от кариерата му той е струвал 5 500 000 евро, а сега е оценяван на 2 500 000 евро.

"Договорът на Зюмюр Бютучи с ЦСКА София най-вероятно ще бъде прекратен през седмицата. Зюмер е заинтересован от завръщане във Викинг. Тук Викинг има възможност да привлече играч с пазарна стойност от около 30 милиона норвежки крони (б.р. - 2 500 000 евро) безплатно!", пишат в Норвегия.

Припомняме, че Зюмюр Бютучи, който откакто е в ЦСКА постоянно е преследван от травми и има само 20 мача за "червените", в момента е натирен във втория тим. Желанието на ръководството на "армейците" е контрактът му да бъде разтрогнат, а очевидно според медиите в Норвегия раздялата ще стане факт през настоящата седмица.

Зюмюр Бютучи дойде в ЦСКА миналата есен със свободен трансфер и по неофициални данни е сред най-скъпо платените футболисти на тима.

Мач Телеграф