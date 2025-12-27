Тунизийският Есперанс не се е отказал от намерението си да привлече нападателя на Левски Мустафа Сангаре, твърдят едновременно няколко местни издания. Клубът от столицата Тунис готви мащабни рокади в селекцията и френският таран на „сините“ продължава да е основна цел. Много е вероятно през зимния трансферен прозорец Есперанс да вдигне мизата и да предложи нова, по-добра оферта на Левски за закупуването на футболиста. Припомняме, че през лятото предложението бе за близо 1, 5 милиона евро. То обаче бе отхвърлено първо от Левски, а след това и от самия нападател. Той призна, че е имало оферта към него, но след разговор с ръководството, не я е приел. Според запознати, тогава Сангаре е поставил условие да бъде продаден през зимата при добра оферта. Сега обаче малийският нападател не иска да напуска и се очаква отново да отхвърли евентуално ново предложение. Причината е, че Левски има реален шанс да стане шампион, дори да направи требъл, което би му вдигнало цената многократно.

