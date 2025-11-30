"Кажи ми какъв ти е треньорът, за да ти кажа какъв ти е отборът", отсече Валери Божинов по адрес на Левски. "Надявам се г-н Веласкес да продължи тенденцията. Левски има потенциал и качество. Има сплотеност, колектив и единство. Всеки, който играе, прави разлика. Има синхрон между фазите и компактност. Отборът играе прекрасно. За пореден път феновете на Левски доказаха колко са велики", продължи той пред БНТ.

Валери похвали също така Лудогорец и ЦСКА. "Поздравявам Лудогорец за успеха срещу Селта Виго. Това, което правят в Европа е прекрасно. Надявам се догодина да има повече български отбори в тази фаза в Европа. Пожелавам успех на новия им треньор и да продължи напред в Европа. За титлата не мога да му пожелая успех, защото съм левскар. Отборът на Лудогорец има потенциал и качества. Колко по-силни са Левски, Лудогорец и ЦСКА, толкова по-добре", допълни Божинов.

"Христо Янев докосна сърцето на "червената" общност от чисто психологическа гледна точка. Той изгради уважение, настроение и позитивизъм. Той е човек, който говори много езици, което много му помага. Млад треньор е, но с доста опит. Трябва да почнем да оценяваме българските таланти - футболисти и треньори. Трябва да ги съхраним, уважаваме, подкрепяме и ценим. Нека подкрепяме българското", добави Божинов.

Според него феновете трябва да спрат да мрънкат и да подкрепят футболната централа, Георги Иванов, Александър Димитров и националите. "Г-н Димитров познава материята. Дълги години е в гарнитурите. Той знае всеки един футболист, минал през него. На този етап той е правилният човек. Всичко е в неговите ръце. Трябва да го подкрепяме, също като Янев, защото е български треньор. Нека оставим настрана момчетата. Няма как без напрежение. Нека оставим и Георги Иванов да работи. Нека бъдем позитивни, защото има потенциал. Нека бъдем единни и задружни", отсече той.

"Познавам г-н Mихайлов от доста години. Човек, на когото съм се възхищавал. Това, което се случи с него е неприятно и тежко за цялата нация. Не го пожелавам на никого. Нека бъдем хора, защото това може да се случи на всеки. Пожелавам бързо възстановяване на г-н Mихайлов, нека бъде сред нас. Нека бъдем едно цяло като нация. Апелът ми е да сме сплотени и задружни. България е нещо велико. Нека си пазим държавата и народа. Да бъдем един юмрук, да се пазим и да се подкрепяме. Искам да се води любов, а не война", завърши през сълзи Божинов