Валери Домовчийски беше част от така наречената „Синя приказка“, като футболист. Нападателят постигна всичко с Левски на клубно ниво, след това направи и кариера в чужбина. Като един от младите таланти в онзи отбор на Станимир Стоилов, Домо коментира сегашните си наследници в състава на Веласкес, както и фаворит ли са „сините“ за титлата в момента. „8 точки преднина не е никак малко за Левски, но не трябва да има отпускане. Трябва да продължат със същото желание, да търсят победите и до края на първенството ще успеят да станат шампиони. Следва мач със Септември, който за мен ще бъде спечелен от Левски, защото със сигурност си спомнят какво стана миналия сезон при Генчев, когато загубиха на „Герена“ от този съперник. Очаквам да са също толкова категорични, както срещу Монтана. Работата на Веласкес е много съсредоточена и дава резултати, наложи и много българи, доста от тях са млади.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ