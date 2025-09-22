В алентин Илиев говори след горчивия си дебют – 1:1 между неговия ЦСКА и домакина Ботев Враца. Някогашният защитник каза, че един гол не е стигнал на „червените“ за повече радост под Околчица. Илиев, който е със статут на временен наставник, определи ситуацията в ЦСКА като „не лесна“, но добави, че играчите имат готовност да помогнат.

„Не ни достигна един гол. Създадохме достатъчно възможности, за да си решим мача, преди да получим изравнителния гол. За съжаление, не се получиха нещата. Като изключим първите 10-15 минути, отборът се поуспокои. Играха, както си бяхме говорили. Мачът се разви по най-добрия начин за нас. Отново от статично допуснахме гол, неприятно е, явно ще трябва да се работи в тази насока. При наличието на двама централни нападатели, това си говорихме – да търсим развитие от фланга – дали с центриране, или игра един на един“, анализира Илиев.

„Годой се включи по най-добрия начин. От гледна точка създадени положения и желание на футболистите, не мога да имам претенции. Срещу нас се създават не толкова на брой положения, но дори и малкото се оказват фатални. Със сигурност ситуация, която не е лесна. Аз съм тук, за да бъда максимално полезен. Готов съм да дам всичко от себе си. Каквото и да кажа в момента, не искам да излиза като оправдание. Вчера се запознахме с футболистите. В тях видях позитивна енергия. Говорихме вчера и днес през целия ден. Всички показаха разбиране и желание ситуацията да се подобрява. Ясно е, че няма да стане от веднъж. Дано е скоро, всички го искаме“.

„Естествено, за мен е чест и удоволствие. В клуба съм и съм готов винаги да помогна и да бъда на 100% разположение. Такъв е начинът ми на мислене. Така искам да направя и тук“, завърши Илиев.

