Ц СКА толкова фанфарно официализира назначението на Валентин Илиев за треньор на дубъла си, че човек да си помисли само едно – че той просто идва на стендбай да наследи Душан Керкез в първия отбор.

45-годишният бивш защитник на „армейците”, който е автор на легендарния гол срещу Ливърпул на „Анфийлд” през 2005-а, ще дебютира начело на втората формация срещу Етър на 23 септември.

Той поема тима от някогашния нападател Владимир Манчев, който беше уволнен.

Вальо, който е любимец на сектор „Г” въпреки престоя си в 1948, е първият треньор на дубъла на ЦСКА, чието привличане е било обявявано толкова тържествено. С него дори се снима спортният директор Бойко Величков, преди чието идване синът на Илиев – Теодор Иванов, дебютира в мъжката гарнитура на „червените”.

Според осведомени източници на Telegraph.bg с идването на новия старши на втория отбор дните на Керкез в първия изглеждат преброени. Роденият в Сърбия босненец изглежда ще е пътник, ако ЦСКА загуби от Арда отложения си мач в четвъртък.