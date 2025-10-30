О т утре започва свободната продажба на билети за Вечното дерби между Левски и ЦСКА. Двубоят е на 8-ми ноември от 15 часа на националния стадион „Васил Левски“. Цените на билетите са между 20 и 30 лева.

По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пуснати блокове 25, 26, 27, 43, 44 и 45 на Национален стадион „Васил Левски“.

Това е промяна, тъй като в последните дербита части от секторите „А“ и „В“ бяха затваряни, а не само лъвчетата. Цените също са нагоре. За последното „Вечно дерби“ за централните трибуни се плащаше 25 лева, а за „Б“ и „Г“ – 15 лева.

Съобщението от "Герена":

„Левскари,

в петък, 31 октомври, от 14:00 ч. в продажба ще бъдат пуснати билетите за двубоя от 15-ия кръг на Първа лига срещу „ЦСКА-София“. Мачът е на 8 ноември (събота) от 15:00 ч. на Национален стадион „Васил Левски“.

Пропуските за срещата ще се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“ всеки ден до 7 ноември (петък) от 10:00 до 19:14 ч., както и в мрежата на Eventim и онлайн.

В събота, 8 ноември, билети ще се продават на касите на „Синьото“ и на ул. „Гурко“ на Национален стадион „Васил Левски“ от 10:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са както следва:

Сектор Б – 20 лева

Сектор А – 30 лева

Децата до 7 г. (включително) влизат безплатно на мача с придружител с редовен билет, но не могат да ползват седящи места на Национален стадион „Васил Левски“.

За улеснение на привържениците, които ще посетят срещата с деца до 14 г., прилагаме декларация, която трябва да бъде попълнена преди влизане на Национален стадион „Васил Левски“, написаха от Левски.

Съобщението от ЦСКА:

„Армейци,

Продажбата на билети за предстоящото Вечно дерби от 15-ия кръг на Първа лига ще стартира утре (31 октомври), в 14:00 ч. Мачът ще се играе на 8 ноември (събота) от 15:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, като ЦСКА е символичен гост. „Червените“ привърженици ще заемат местата в сектори В и Г.

Билетите за нашите фенове ще се продават онлайн, както и физически на касата в клубния магазин пред ст. „Българска армия“ (работно време 10:00-19:00 ч., понеделник – почивен ден).

В деня на дербито (8 ноември) билети ще се продават отново там от 10:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са следните:

Сектор Г – 20 лв.

Сектор В – 30 лв.

Децата до 7 години включително могат да влязат безплатно на стадиона с придружител, но не могат да ползват отделно седящо място. Всички деца до 14 г. могат да влязат на мача само с придружител, който задължително трябва да попълни декларация. Образец от нея може да бъде изтеглен ТУК“, добавиха от ЦСКА.