П ирин се разделя с треньорите Христо Арангелов и Мариян Христов по взаимно съгласие, обявиха от клуба, а отборът ще бъде воден от Петър Михтарски, за което вече вестник "Мач Телеграф" съобщи.

Ръководството и двамата специалисти постигнаха коректно и професионално споразумение, след обща оценка на представянето и състоянието на отбора към настоящия момент. Решението е взето в дух на взаимно уважение и с мисъл за бъдещето на клуба.

"ПФК Пирин изказва искрената си благодарност към Христо Арангелов и Мариян Христов за отдадеността, сериозното отношение и усилията, които положиха в един от най-сложните периоди за отбора. Те демонстрираха висок професионализъм, лоялност и коректност до последния си ден в клуба – качества, които ще бъдат запомнени и оценени.

До края на есенния дял от първенството Пирин ще бъде воден от легендата на клуба Петър Михтарски. Настоящият треньорски щаб ще продължи работа в същия състав, като в него остават Артьор Филимонов и Мирослав Митев. На този етап не се предвижда привличане на външни специалисти.

Клубът пожелава на Христо Арангелов и Мариян Христов здраве и успехи в бъдещите им професионални предизвикателства", написаха "орлетата"