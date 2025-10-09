Левски и испанският треньор на тима Хулио Веласкес ще започнат преговори за нов договор във втората половина на декември, когато вече ще е приключила първата част от сезона в Първа лига. В момента на „Герена“ работят по контракта, който най-вероятно ще е с подобрени условия, който ще бъде предложен на специалиста. Надеждите са, че ще се стигне до подпис без проблем и Веласкес ще остане в Левски поне през следващия сезон. Самият треньор е дал индикации, че иска да продължи работата си, но това зависи дали отборът ще се класира за европейските турнири. Това, всъщност, зависи и от самия треньор. Ако не се случи, ще го приеме като личен провал и сам ще си тръгне през лятото. Засега Дон Хулио не е поставял никакви условия, още по-малко финансови. Единственото му изискване е да се водят преговори по време на сезона, а след неговия край.

Веласкес дойде на „Герена“ в началото на януари миналата година със сериозна визитка, въпреки крехката си възраст за треньор – бил е начело на Реал Сарагоса, Фортуна Ситард, Алавеш, Маритимо, Витория Сетубал, Удинезе, Алкоркорн, Беленензес, Бетис, Мурсия и Виляреал. Единствено в Левски обаче Веласкес за първи път в кариерата си води отбор в европейските турнири. И през този сезон „сините“ ще се класират за Европа, освен ако не направят някоя чутовна глупост. Именно заради евромачовете Веласкес ще остане на „Герена“.

Припомняме, че испанецът бе приет с голямо недоверие от синята общност. Той замени на поста Станислав Генчев, който обаче бе уволнен след поредица слаби резултати и още по-слаби мачове. Наско Сираков и шефовете на клуба до последно преди началото на миналата зимна подготовка преговаряха с Веласкес и успяха да го убедят да се пусне в авантюрата, наречена Първа лига на България. Веласкес успя да убеди феновете, че е точният човек за поста с промените в тактиката и играта на тима. Въпреки че отборът отпадна от турнира за Купата на България и не стана шампион, промяната в играта бе очевидна – по-атрактивна, с много стабилна защита и дълъг контрол върху топката. А в началото на сезона Веласкес върна и надеждите на феновете за повече европейски мачове, което пък напълни и касата на „Герена“.

