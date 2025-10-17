Х улио Веласкес е подписал нов договор с Левски. Това си личи от видео ананс, който "сините" пуснаха на страницата във Фейсбук, а по-късно и новината бе потвърдена от сайта на клуба.

"Днес ПФК „Левски“ и старши треньорът на представителния отбор Хулио Веласкес подписаха удължаване на договора си до лятото на 2028 г. Новото споразумение отразява взаимното доверие между страните и общото желание за устойчиво надграждане на представянето на първия отбор.

Испанският специалист застана начело на „сините“ в началото на 2025 г. и до този момент има 37 мача. Под негово ръководство отборът се класира за европейските клубни турнири, а в началото на сезон 2025/26 той изведе „Левски“ до плейофите в Лигата на конференциите на УЕФА, като записа 8 мача в Европа.

ПФК „Левски“ пожелава на Хулио Веласкес много победи, щастливи мигове и постигнати цели със синята фланелка", написаха "сините".

Веласкес определено спечели сърцата на феновете на "сините" с представянето си, откакто пое отбора в началото на тази календарна година. Той направи силно представяне в европейските турнири, а в момента Левски е лидер в класирането под негово ръководство.

