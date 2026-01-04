Н аставникът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди първата тренировка на "сините" за 2026 година. Специалистът призна, че тимът започва работа с голям ентусиазъм за предстоящия пролетен дял на първенството. "На първо място да ви пожелая Честита нова година и всичко най-хубаво. Днес започваме с тренировките. Провеждаме различни тестове в момента. Относно Цунами - по време на паузата се случиха някои неща. Мислович напуска, а Цунами се очаква да се случи същото. Трябва да преминат медицинските тестове с новия му клуб. Взехме си довиждане и ни благодари. Ако всичко е нормално, ще има нов отбор днес или утре. Искам да благодаря и на двамата за отношението към клуба. Пожелавам им всичко най-хубаво. Професионализмът и на двамата бе много висок във всички ситуации. Всичко останало се движи по нормален начин. Освен двамата, които си тръгват, всички други са на линия.", започна Веласкес.

„Да се изключа, но да, да се изключа, да, но със син на 3 години е много трудно да си починеш. Прекарах много време със семейството си, да се срещна с приятели, използвах възможността да гледам футбол“, каза още треньорът на Левски.

"За разлика от миналата година сега е друго, защото познавам начина на работа, но съм със същата страст и желание. Имах възможност да прекарам повече време със семейството по време на почивката. Ще помислим след днешното занимание дали да вземем и колко юноши в Турция за подготовката. Ще решим колко точно човека да вземем за лагера. Следим какво се случва и в другите отбори, но фокусът ни е в нашия отбор".

Треньорът на Левски Хулио Веласкес потвърди преминаването на Цунами в турския Ъъдър, като подчерта, че бразилският футболист остава да премине медицинските прегледи преди сделката да стане факт. “Днес се провеждат различни тестове от сутринта тук. Относно Цунами – по време на почивката, която приключи се случиха някои неща. Сигурният, който напуска е Мислович. Най-нормалното е и при Цунами да се случи същото. Искам да се обяви официално, да приключат и медицинските прегледи в новия му отбор, но няма да присъства на днешното занимание на отбора”, сподели Веласкес.

„Чухме се, за да си вземем довиждане и да ми благодари“, добави треньорът на Левски. „Ако няма някакъв проблем и всичко премине нормално, следващите часове – днес или утре Цунами ще подпише с новия си клуб. Искам също така да благодаря за професионализма, който демонстрира Мислович. Показа до последния ден изключително отношение и това заслужава благодарности", обяви той.

„Цунами, който все още не е официално обявен трансферът, искам да използвам възможността да му благодаря от все сърце за отношението, за проявения професионализъм. Имам специално отношение към това момче. Пожелавам му всичко най-добро, както на него, така и на Мислович, а също така и на всички играчи, които продължават с нас“, каза още Веласкес.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX