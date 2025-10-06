С портният директор на ЦСКА Бойко Величков сподели след нулевото равенство срещу Лудогорец, че тимът е изглеждал по различен начин в този двубой. Двата тима не успяха да се победят на Националния стадион „Васил Левски“ в среща от 11 кръг на първенството.

„Крайно належащо беше да покажем, че този отбор може да изглежда по различен начин като отношение и борба на терена, това видяхме днес с едно голямо "но". То ще ни преследва още дълго време. Бяха ситуации, които предполагаха по-скоро отбелязване, отколкото пропуск. Ние имаме липса на късмет от доста веме, наред със слабото ни представяне. Можем много ситуации да извадим, от които можехме да спечелим точки. Вярвам, че късметът трябва да си го заслужиш, а явно ние все още не сме го заслужили“, сподели спортният директор на ЦСКА.

ЦСКА го добута до „синьо” 0:0

Запитан за ситуацията на полувремето в тунела, какво се случи при напрежението сред ръководителите на тимовете, той отговори, че няма нищо, което „да е преминало някакво граници.“

„Имаме 8 човека, които ще отсъстват в паузата. Работата няма да е в пълен размер. Удобна ситуация е да качим момчета от втория отбор, които да тренират с нас.“

„ЦСКА трябва да изглежда по този начин като желание да се побеждава, като игра. Далеч сме от класата“, уточни още той.

„Аз имам много претенции, но зная, че нашият отбор не играе добре, аз съм сигурен, че и Моци знае, че и неговият отбор не играе добре, мога да извадя ситуации, които могат да бъдат наречени спорни, но не аз повдигам темата, а вие. Да не говорим за миналите мачове. Не искам да влизам в този ред на мисли, защото ние не играем добре“, коментира още Величков.

