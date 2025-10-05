Ц СКА записа трети пореден равен в Първа лига, след като завърши 0:0 с Лудогорец в дербито на 11-ия кръг.

Така „червените” останаха единственият отбор в елита, който крета само една-единствена победа.

Хиксът пък бе под №18 в 49-ия сблъсък между преживяващия безподобна криза най-титулуван роден клуб и серийния шампион от Разград.

Реално обаче двете нули на националния стадион свършиха идеална работа на кръвния враг на ЦСКА – Левски, който дръпна на върха с 4 точки пред Лудогорец.

Запомнящ се факт от мача в неделя вечер бе и този, че „армейците” излязоха с пети капитан в рамките на 1 година. След Густаво Бусато, Лиъм Купър, Адриан Лапеня и Иван Турицов лентата сложи 21-годишният централен защитник Теодор Иванов, чиито баща Валентин Илиев и легендарен дядо Илия Вълов също са я носили.

Самият Теодор Иванов в последните секунди щеше да си наниже автогол, а малко след това въпреки че остана с 10 души заради втори жълт картон на португалеца Бруно Жордао в 78-ата минута, ЦСКА можеше да вземе 3-те точки, ала аржентинският топреализатор на лигата за миналия сезон Сантяго Леандро Годой-Кошмара инфарктно изтърва.

В края на първата част попадение на бившия „армеец” Ивайло Чочев за Лудогорец бе отменено от ВАР заради засада.