Н а 1 януари 2026 г. в 06,59 ч. в частна столична болница бе посрещнато първото бебе за новата година!

Еротичната танцьорка и популярна публична личност Мая Салмова, позната с прякора Мис Тигрова, стана горда майка на момче, което носи името Боян.

Бебето е с прекрасни мерки – тежи 3240 грама и е с ръст от 51 см, като здравето на майката и детето е в отлично състояние. Мая е щастлива с новото попълнение в живота си. Мая Салмова се покри от медиите и спря с голотиите преди няколко години.

Последно имаше страстна връзка с Цецо Боклука.

"Дали бебето е от него?" - това се питат в социалните мрежи.