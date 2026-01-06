М ладежкият национал на България Пламен Андреев има нов отбор. Вратарят премина под наем от Фейенорд в Лех Познан, като сделката предстои да бъде обявена официално.

През първата половина от сезона юношата на Левски игра като преотстъпен в Сантандер. За испанският клуб той записа само 5 мача, поради което от нидерландския гранд решиха да прекратят наема и да го пратят в друг клуб.

В Лех Познан Андреев ще се конкурира с Бартош Мрожек за титулярно място. Полският клуб ще има опция да го откупи в края на сезона. Лех заема осмо място в полското първенство, но изостава само на четири точки от лидера Висла Плоцк.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX