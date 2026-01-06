В енецуела не е единствената страна, към която президентът Доналд Тръмп е насочил око. От Канада и Колумбия до Куба, Гренландия и дори Марс, президентът предизвиква глобална тревога.

ООН СКОЧИ НА САЩ ЗА ВЕНЕЦУЕЛА: Погазват международното право!

Доналд Тръмп е малко вероятно да сведе интервенции си само до Венецуела след успешните си удари в южноамериканската страна. Американският президент е говорил откровено в миналото за плановете си за разширяване на глобалното влияние на Америка.

От Канада до Марс, дори небето не изглежда да е границата, що се отнася до плановете за господство на Тръмп. След като Николас Мадуро беше заловен и очаква съдебен процес, светът е обзет от страх от потенциалните бъдещи военни операции на САЩ.

Тръмп продължава да промотира идеята Канада да стане 51-вият щат на Съединените щати. Въпреки че публично изключва военна сила, той се застъпва за използването на „икономическа сила“, като например високи мита, за да окаже натиск върху Канада да анексира страната, пише Daily Star.

Ето кои са потенциалните цели на Доналд Тръмп:

Колумбия

Тръмп намекна, че военни действия срещу Колумбия биха могли да бъдат възможност, като го определи предимно като проблем на правоприлагането, свързан с трафика на наркотици. Той обвини колумбийския президент Густаво Петро, че е „болен човек“, който „обича да прави кокаин и да го продава наСъединените щати“.

САЩ смятат Колумбия за най-големия производител на кокаин в света и твърдят, че президентът Петро не е направил достатъчно, за да спре производството и износа, което е довело до определянето на фентанила, който Тръмп нарече „оръжие за масово унищожение“, като приоритетна цел, въпреки че по-голямата част от фентанила идва от Мексико.

САЩ вече въведоха икономически мерки, като например намаляване на помощта за Колумбия, поради тези продължаващи спорове, и извършват военни удари по предполагаеми кораби за превоз на наркотици в Карибите и Тихия океан от септември 2025 г.

Куба

Според Тръмп, американското военно превземане на Куба е ненужно, защото нацията е „готова да се разпадне“ сама, главно поради срива на икономическата си подкрепа от Венецуела. Освен това той засили икономическия натиск, като отново наложи строги санкции и определи Куба като „държава спонсор на тероризма“, с цел прекратяване на икономическите практики, които непропорционално облагодетелстват кубинското правителство, военните, разузнавателните или службите за сигурност“.

Газа

Тръмп определи Газа като „площадка за разрушаване“ с „невероятен потенциал“ за развитие на луксозни недвижими имоти, включително луксозни курорти и изкуствени острови, които биха могли да се превърнат в „Ривиерата на Близкия изток“. Планът му за палестинската територия първоначално включваше насърчаване на постоянното преместване на 2,3 милиона жители на Газа в съседни страни като Египет и Йордания, твърдейки, че те ще имат „по-добър живот“ другаде.

Въпреки че предложението му получи обвинения в етническо прочистване от международната общност, Тръмп твърди, че собствеността на САЩ би предотвратила връщането на района към конфликт и би позволила безопасното разчистване на невзривени боеприпаси и оръжия.

Гренландия

Тръмп ще трябва да се изправи срещу стотици полярни мечки, за да придобие острова. Основният му аргумент за придобиване на Гренландия е, че според него датската територия е жизненоважна за националната и международната сигурност.

Той е отбелязал присъствието на руски и китайски кораби в околните води и смята острова за жизненоважен за защита срещу потенциални заплахи, идващи през Северния полюс. Гренландия е дом на американската космическа база Питуфик (бивша авиобаза Туле), ключово място за системи за ранно предупреждение за балистични ракети и космическо наблюдение.

Освен това, Гренландия е богата на неизползвани минерални находища, включително редкоземни елементи, уран, нефт и газ. Тези критични минерали са необходими за високотехнологичните индустрии и военните приложения, а придобиването им от САЩ би могло да намали зависимостта от китайските вериги за доставки.

Въпреки многократните заявления на датските и гренландските лидери, че Гренландия е самоуправляваща се територия и „не е за продажба“, Тръмп отказа да изключи използването на „икономическа сила“ или дори военни действия за осигуряване на сигурността на острова.

Марс

Тръмп може да се наложи да се бори с марсианците за това. Според съобщенията, президентът се стреми да влезе в историята, като изпрати първите хора на Марс преди края на мандата си, обединявайки усилията си с шефа на SpaceX Илон Мъск, за да ускори космическата програма на Америка.

Според съобщенията планът ще доведе до драстично преструктуриране на приоритетите и финансирането на НАСА в полза на компанията на Мъск, като ключови ръководители на SpaceX вече заемат влиятелни позиции в агенцията.

Мексико

Тръмп многократно е заявявал, че картелите „управляват Мексико“ и са отговорни за пренасянето на „отрова“ (наркотици, особено фентанил) през границата на САЩ, унищожавайки американски животи. В резултат на това, според съобщенията, администрацията планира нови мисии с участието на американски войски и служители на разузнаването на място, насочени към нарколаборатории и лидери на картелите, и вече е извършила удари по предполагаеми наркокораби в морето.

Въпреки това, нахлуването в страна като Мексико не е лесна задача. Всъщност, по-скоро е като разходка в джунгла, заобиколена от отровни змии и заразени с болести комари.

Луна

Твърди се, че американският президент е решен да си осигури „момент на забиване на флага на Луната“, преди постепенно да премахне скъпата система за изстрелване в космос (SLS) на НАСА в полза на търговски ракети като Starship на Мъск за бъдещи мисии до Луната и Марс. Докато Artemis 2 и 3 са предназначени да върнат американците на Луната до 2027 г., експертите предупреждават, че администрацията на Тръмп е причинила „търкания, хаос и загуба на експертиза на НАСА без никакъв положителен или пренасочен фокус“, благодарение на съкращенията на бюджета и хаотичното управление.отдаване под наем на частни космически станции, стимулиране на търговските лунни услуги и дори експлоатация на частен ядрен реактор на Луната до 2030 г., тъй като НАСА все повече разчита на частни гиганти като SpaceX и Blue Origin за бъдещето на космическите изследвания. Дори човекът на Луната не е застрахован от амбициите на Тръмп.

Панама

Тръмп иска Съединените щати да си възвърнат контрола над Панамския канал по икономически и свързани с националната сигурност причини. Президентът многократно и невярно е твърдял, че Панамският канал се управлява от Китай.

Докато компания, базирана в Хонконг, управлява две пристанища на входовете на канала, самият канал се администрира от автономна панамска правителствена агенция. Тръмп и някои американски служители разглеждат значителните икономически инвестиции и присъствие на Китай в Панама като риск за националната сигурност, особено в случай на военен конфликт, тъй като каналът е жизненоважен за движението на американски военноморски и търговски кораби.