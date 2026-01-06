С ветът реагира остро след драматичната военна операция на САЩ във Венецуела. Организацията на обединените нации изрази дълбока загриженост, като заяви, че действията на Вашингтон подкопават основен принцип на международното право.

„Държавите не трябва да заплашват или да използват сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава“, заяви в Женева говорителката на офиса на ООН за правата на човека Равина Шамдасани.

Реакцията идва след като на 3 януари венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха насилствено задържани от американски командоси по време на мащабна операция, включваща въздушни удари над Каракас, бойни самолети и сериозно военноморско присъствие.

От ООН категорично отхвърлиха аргументите на САЩ, че акцията е оправдана заради нарушенията на човешките права във Венецуела. „Отговорността за подобни нарушения не може да бъде постигната чрез едностранна военна интервенция, извършена в нарушение на международното право“, подчерта Шамдасани, цитирана от АФП.

По думите ѝ правозащитните структури на ООН от години алармират за влошаващата се ситуация във Венецуела, но настоящата американска намеса рискува да доведе до още по-голяма нестабилност.

„Опасенията ни са, че милитаризацията и хаосът след интервенцията само ще задълбочат кризата“, предупреди тя.