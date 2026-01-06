Ц иклонът Андреас и антициклонът Юлли ни носят сняг. Валежите се очакват в сряда срещу четвъртък и в събота срещу неделя. Това обяви пред „Телеграф“ климатологът Симеон Матев. Той подчерта, че покривката обаче няма да е повече от 5 см, а ако това се случи, ще е изненада, а не очаквано. „Предстои много динамично време, което ще се изрази със смяна на температурите. Годината започна с мразовито време, след това се затоплихме до 20 градуса и след дни предстои ново понижение”, каза той и добави, че динамиката се дължи на циклони от Средиземно море и спускане на студен арктичен въздух над по-голямата част от континента, която засяга Западна и Централна Европа. „Ние не сме в Европа в метеорологичен аспект, защото сме от топлата страна на тези процеси и това е причината температурите днес и утре да останат по-високи”, обясни Матев.

Студ

По-хладно ще е в Дунавската равнина и особено в северозападните райони, където достига част от студения въздух. “Там температурите ще останат от 2 до 5 градуса. Валежите до четвъртък ще са слаби, главно в Западна и Южна България. В равнините ще вали дъжд, а на над 1800-2000 м ще вали сняг. Нищо общо с нормална зима”, каза той и посочи, че в петък ще е студен ден, но без валежи. В събота ще се увеличи облачността и ще завали дъжд най-напред в Западна България, а в нощта срещу петък и в останалата част на страната. Ще дойде и нова порция студен въздух, заедно с нея дъждът ще премине в сняг и отново в Северна България и високите полета ще се образува покривка до 5 см, като на отделни места може да бъде и по-дебела. Въпреки това не махайте по-леките дрехи. В сряда и четвъртък се очаква да се събере в Родопите по границата ни с Гърция, като много дъжд ще се събере в Комотини, в рамките на над 100 л/кв. м. Ще засегне и Златоград и Ардино, но няма да се стигне до наводнения.