У силията на Манчестър Сити в битката за титлата във Висшата лига претърпяха сериозен удар, след като мениджърът Пеп Гуардиола потвърди, че защитникът Рубен Диаш ще отсъства от четири до шест седмици поради контузия на подколянното сухожилие. И Диаш, и хърватинът Йошко Гвардиол се контузиха при равенството 1:1 на Сити с Челси на стадион „Етихад“ в неделя. Сити е втори във временното класиране в лигата с 42 точки, на 6 зад лидера Арсенал след 20 кръга.

„Рубен Диаш ще отсъства от четири до шест седмици“, потвърди Гуардиола преди домакинския мач срещу десетия в подреждането Брайтън в сряда, цитиран от агенция Reuters. „Гвардиол ще отсъства дълго време. За Джон Стоунс нямам представа. Не е готов за следващите мачове. Нейтън Аке е добре. С духа, който имаме, винаги можем да се справим. Като се има предвид умората, ще трябва да да вземем решение за състава“, коментира още испанският специалист.

