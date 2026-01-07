О бичаната сръбска певица и телевизионна водеща Гоца Тържан одобри гаджето на щерка си Лена.

18-годишната дама се хвана с връстника си Вукашин Йованович, който минава за обещаващ футболист. Той е вратар и е част от юношите на Сърбия до 19 години, макар все още да няма официални мачове за първия тим на родния си Партизан.

Младата дама показа избраника си в края на 2025-а на концерт на белградската поп група „Лексингтон“. „Разбира се, моят коментар не е важен, но той е добро момче. Няма никакъв проблем“, заяви 51-годишната Гоца, чието оригинално име е Гордана. Фамилията е от словенския й баща Антон. Нейният брак с бащата на Лена продължи от 2007 до 2011-а. През 2015-а тя сключи брак с 14 години по-младия продуцент Радомир Новакович.