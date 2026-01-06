С трахотни критики си навлече Пиер Гасли, след като пусна снимки в Инстаграм, на които кара ски с якето „Ферари“ на Михаел Шумахер. Френският пилот на Алпин се похвали с ваканция с гаджето си Кика Гомес във Вал д'Изер, а кадрите се появиха около 57-ия рожден ден на германската легенда от Формула 1 на 3 януари. Шуми пострада тежко именно след инцидент на ски в Мерибел на 29 декември 2013 г., когато удари главата си в камък.

Според феновете в Инстаграм облеклото на Гасли било грешка. „Много безвкусно, неуважително и неподходящо“; „Този вид „почит“ не ми се струва добра идея“; „Лош момент“, възмутиха се последователите.

Кадрите все пак събраха 350 000 харесвания, но червеното яке, на което ясно се виждаше надписът на спонсора „Марлборо“ на Ферари, натъжи хората. „Ските съсипаха живота на Шумахер завинаги, така че как можеш да отдадеш почит на този човек, като караш ски на рождения му ден?“, попита почитател на Михаел.