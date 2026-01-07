- Проф. Стефанова, на прага сме на новия политически сезон и в навечерието на избори. Какви са очакванията ви и как ще се развият отношенията между самите партии?

- Това вече сме го гледали. Може би ще има някакви детайли, които ще се променят. С приемането на еврото аргументите на антиевропейската част от партийния спектър у нас доста ще отслабнат. Не трябва да се пропуска възможността затрудненията, които се изпитват в първите дни от прехода към еврото, да се експлоатират по някакъв вулгарен начин точно от този тип партии. Ние ги наричаме проруски, но те всъщност са антиевропейски. Въпросът бе да се дестабилизира България.

- Последното интервю на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предизвика отново искри с ПП-ДБ. Докога ще продължава този вечен спор между тях кой е направил повече за страната?

- Това, което ГЕРБ направи за страната, не може да бъде отречено. Искам да благодаря на всички, които през годините, включително и от опозицията, не допуснаха да се отклоним от европейския път на развитие. Обикновено по време на кампания емоциите се качват неимоверно. Не вярвам скоро да се укротят и да престанат с тази битка помежду си. Всяка политическа сила има право в предизборна кампания да се противопоставя на опонентите си. Това, което не мога да приема, е повърхностният разговор, който се води в политиката, разговорът, който е насочен към личности. Такъв бе спорът, който възникна след посещението на ПП-ДБ на Тюркян чешма и почитането на жертвите на т.нар. Възродителен процес. Не чуваме никакъв разговор за политики, че вече сме част от сърцето на Европа и еврото е разплащателното ни средство.

Не чуваме какво следва - кои ще бъдат нашите приоритети, каква ще е реформата в публичния сектор, как да стабилизираме съдебната система?. Има съгласие, че тези неща трябва да се случат, но въпросът е как. Иска ми се да чувам такива разговори в кампанията, а не за подписване на меморандуми или санитарен кордон срещу един или двама политици. Това ще се случи, когато се променят правилата, намали се ролята на държавата в преразпределението на ресурса ни, даде се повече стабилност, за да се развива икономиката и да се увеличава БВП на страната. Надявам се след изборите да сме свидетели на една естествена коалиция и да имаме един по-спокоен живот, така че България да се развива. Ще видим дали разделителните линии ще бъдат преодолени.

- Казахте естествена коалиция, между кои партии я виждате тази „естествена коалиция“ след вота?

- Разбира се, между проевропейски ориентирани партии. Това е абсолютно задължително като условие. Нека да се преброят. Ние точно това ще направим с тези избори - пак ще се броим. Ще се види кой до каква степен е понесъл щети от това почти едногодишно правителство, което бе излъчено с много големи усилия и компромиси. Това е политиката – изкуството да правиш компромиси. Именно затова се създават и коалициите. Понякога дори и от идеологически непримирими политически и партийни платформи, но успяват да постигат цели, които са важни за обществото.

- Какви са прогнозите за следващото 52-ро НС и ще влезем ли в спирала на избор?

- Има много голяма вероятност това да се случи. За да могат избирателите да направят своя разумен избор, трябва да имаме съвсем нов тип предизборна кампания. С откриването на новата сесия на НС ще получим ориентация до каква степен биха могли да се преодолеят някои разделения и дали ще се тръгне към по-градивен политически дневен ред след вота. Но има голяма опасност да се завъртим отново в един изборен цикъл, особено ако резултатите са сходни с тези в момента.

- Т.е. вие очаквате някакъв антикризисен кабинет след изборите?

- Не вярвам да се стигне до антикризисен кабинет. Има много време дотогава. На президента Радев му предстои да връчи първия мандат за кабинет в рамките на това 51-во НС. Ако НС започва работа в средата на следващата седмица, това означава, че държавният глава ще връчи първия мандат около 15 януари. От консултациите при президента преди Нова година стана ясно, че политическите сили не са готови на преговори за създаване на нов кабинет в рамките на действащия парламент. Това означава бързо изреждане на първия, втория и третия мандат. Така някъде около 25 януари тази процедура ще е приключила и президентът ще трябва да назначи служебно правителство.

Това също ще е предизвикателство. Списъкът с около 10 лица, от които Радев може да избира от т.нар. домова книга, е много стеснен. Самата „домова книга“ е голяма глупост, но такова е състоянието в момента. Вече имаме заявен отказ от председателя на НС Рая Назарян, че не би се съгласила да заеме този пост. Досега винаги сме имали откази от управителя на БНБ Димитър Радев, както и от тримата подуправители. Това е нормално, защото БНБ вече е част от ЕЦБ. Европейската практика и правила сочат, че от ръководството на БНБ не могат да участват в изпълнителната власт. И така стигаме до Сметната палата и Димитър Главчев, който може би има още сили да се нагърби за още един служебен кабинет. Омбудсманът Велислава Делчева също е застъпвала позиция, че не е работа на обществения защитник да става премиер. Виждате колко е стеснен изборът.

Ще бъде доста трудно. Президентът ще бъде длъжен да проведе отново разговори с всички партии. До края на януари може да имаме назначен служебен кабинет. Затова вероятната дата за вота е 29 март, защото на 5 април е ваканция за учениците, а след това на 12 април е Великден. Това време не е подходящо да се организират избори, защото хората вероятно ще пътуват. Следващата възможна дата е 19 април. След това има поне седмица за оповестяване на официалните резултати, след това свикване на новото НС, избор на председател на парламента, което невинаги се случва веднага, отново завъртане на мандатната рулетка за създаване на правителство. Така отива като време до май. Имаме 4-5 месеца като буферен период между работата на сегашното правителство в оставка и новия редовен кабинет. Никой не знае какво ще се случи през тези месеци. Геостратегическите ни интереси също са важен фактор за това как ще се създаде едно управляващо мнозинство, което да излъчи правителство.

- Споменахте, че списъкът за служебен премиер е много стеснен. Кой от лицата в „домовата книга“ е най-подходящ за поста?

- Не познавам лично нито едно от тези лица. Само наблюдавам техните обществени реакции. Не мога да кажа кой е подходящ. Важно е човекът да има опит. Изборът е на президента и дали тези лица биха дали съгласие да заемат поста на служебен премиер.

- Какви са важните неща, които трябва да свърши НС преди вота?

- В никакъв случай не трябва да променя правилата за избори. Имаха достатъчно време. Правиха какви ли не предложения в началото на мандата. Поправките в Изборния кодекс бяха замразени. Сега в последния момент това не бива да се прави. Не се препоръчва и от нито една международна и неправителствена организация. Поне 6 месеца трябва да е интервалът, в който да могат да се подготвят евентуални изменения.

- Няма ли все пак някакви безопасни промени, които да не отнемат много време и усилия и да доведат до по-голяма прозрачност, особено при отчитането на резултатите?

- Изходът за това как да отчитат правилно резултатите и да се намали контролираният вот е в т.нар. преброителни центрове. Платеният вот би имал по-малка тежест, ако има по-висока избирателна активност. Именно с преброителните центрове хората ще имат повече доверие към процеса. Така ще се преодолее този риск с непрофесионализма на членовете на секциите. Броят на самите секции и на членовете в тях може да бъде намален. А за самите преброителни комисии да се подберат хора с подходящо образование, така че да не правят грешки при попълването на протоколите. Там може да има много повече наблюдатели, застъпници, които да гарантират изборните резултати чрез присъствието си. За съжаление това изисква по-съществена промяна в Изборния кодекс, но моментът вече е изтърван.

- След протестите ще се стигне ли до по-висока активност?

- Много зависи какво ще се случи в предизборната кампания. Има усещането, че ще има малко по-висока активност, отколкото на предходните избори. Винаги съм призовавала да се гласува. Има и извънпарламентарни партии, за които човек може да даде своя вот, ако смята, че никоя от формациите в НС не може да го представлява. Може да се гласува и за конкретни хора от кандидатски листи, които в момента не са в НС. В по-малките населени места хората се познават по-добре, отколкото в големите градове, където по-лесно могат да бъдат подведени под една обща тенденция или емоция. Масовите протести в края на 2025 г. едва ли ще се екстраполират като резултат само върху една партия или коалиция. Самите протести имаха различни послания и различни виждания за това какво трябва точно да се направи. Хората по различен начин, но заедно изразяваха своето отношение.

- Като наблюдавате поведението на президента Румен Радев, смятате ли, че ще напусне по-рано „Дондуков“ 2, за да се яви на вота със свой проект или ще изчака есента?

- Президентът Румен Радев отдавна изтърва времето, ако искаше да прави политика и да става партиен лидер. Отдавна го изтърва. Това беше времето, когато той беше с юмрука на площада. Той предпочете втори президентски мандат. И го получи заедно с тези, които по-късно нарече шарлатани. Вече сме почти към края на втория му мандат и ситуацията е корено различна. Неговият рейтинг не е реален в момента. Като президент той носи институционалния рейтинг на държавен глава. Когато стане реален политик и партиен лидер, рейтингът ще бъде различен.

Радев загуби страшно много от искането си за провеждане на референдум за еврото. Сега трябва да чака да види провал на въвеждането на еврото, а такъв не се очертава. През първите 5-6 дни има проблеми, но те са технологични. Няма реални саботажи. Изисква време поне 1-2 седмици да се завърти едната валута в обращение, а другата да бъде изтеглена. Срокът от един месец, който бе даден за плащане в двете валути, дори беше много дълъг. Графикът в България е такъв, че заплати се получават в края на месеца. Т.е. у хората е имало едни левове кеш. Оставяме настрана всички останали скрити под възглавници, дюшеци и буркани поради недоверие в банковата система. Докъм 20-о число на месеца нещата ще се нормализират. Аз лично плащам с карта от началото на годината, за да не затруднявам търговските обекти. Правителството има достатъчно време да контролира процесите. Макар и в оставка, кабинетът продължава да работи.

- Ако се яви на вота, Радев няма ли да разбърка картите на масата

- Категорично искам да кажа, че Радев няма да се яви на предстоящите избори. Всякакви спекулации и ажиотажи, които се водят през последните години по отношение на негова партия, той ги опровергаваше досега. Би зашил шамар сам на себе си, ако сега излезе и припознае някои от тези формации, които уж от негово име събират пари. Според мен това няма да се случи. Радев няма да излезе сега на избори. Ако се завъртим в един цикъл на избори и следващото НС не може да сформира мнозинство, тогава пак трябва да оценим ситуацията на Радев. Според мен такава партия на Радев не би била съществен фактор.

- Продължават ли хората да очакват спасител и такива ли са очакванията към Радев и всеки нов политически проект?

- Очаквания за нещо ново в политиката винаги има. В България сме Месията да дойде и някой да ни спасява. Примерите от близкото ни минало трябва да бъдат обяснявани на хората. Това на практика е похарчване на доверието, което са дали. Най-драстичният пример бе с НДСВ и Симеон Сакскобургготски. Той се яви на избори с регистрацията на вече съществуващи партии, без да има собствена. Това е възможно и Радев да го направи, но той никога не може да премери собствената си тежест с тази на Симеон Сакскобургготски. Както не може да се постигне и парламентарно мнозинство от една политическа сила. Това нашата парламентарна демокрация и мнозинство трудно ще постигне. България дълги години напред ще бъде управлявана от коалиции. Още не сме преживели и тази липса на политическа култура, че още по време на предизборната кампания да обявиш с кого би влязъл с коалиция и кои биха били евентуалните партньори във властта, при какви условия. Не го чуваме, защото нямаме разговор за политики. Няма да се случи и на тези избори, защото я има тази омраза и разделение.

