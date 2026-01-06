М илиони хора са запознати с ужасяващите сцени от „Мълчанието на агнетата“, филмът, носител на „Оскар“.

Но това, което много по-малко хора знаят, е, че някои от най-тревожните сцени във филма, и може би най-тревожният му герой, се основават на истински похитител, изнасилвач и убиец, обвинен в разчленяване и готвене на жертвите си.

Във филма от 1991 г. зрителите виждат как Джейм „Бъфало Бил“ Гъмб държи една от жертвите си в дупка в мазето на къщата си. Макар че може да изглежда твърде ужасяващо, за да е истина, трагично е, че действията са непоносимо подобни на тези на Гари Хайдник, убиец, който е държал шест жени в плен в самоизкопана яма в мазето на къщата си, докато многократно ги е нападал физически и сексуално, убивайки две от тях.

По-късно адвокатът му описал как е сготвил части от телата. Чък Перуто каза: „Хайдник готвеше главата на момичето и се готвеше да се отърве от определени части от тялото, защото не искаше никой да бъде разпознат.“Неговият коефициент на интелигентност от 148 се прояви. Хайдник не ги е слагал всички на едно място; той ги е заравял навсякъде“.

Съседите описаха ужасната миризма, идваща от дома на Хайдник във Филаделфия, преди той най-накрая да бъде хванат. Съседката Дорис Зибулка каза пред Philadelphia Magazine: „Продължавах да звъня в общината. Един ден попитах Гари за миризмата. Той каза: „Не съм усетил нищо. Готвя. Може би просто не харесваш как готвя.“

Дори когато полицай се появил за първи път, Хайдник премахнал миризмата и „полицаят си тръгнал“. Според сведенията, полицаят си спомнял: „Аз продължих да чукам на вратата около 10 или 15 минути. След това отидох в задната част на имота, където почуках още малко, погледнах през задния прозорец. Видях голяма тенджера. Нещо преваряваше и миризмата беше два пъти по-силна в задната част на къщата. Щях да извикам надзорник.“

Но съседката Зибулка подхваща историята: „Изведнъж вратата се отваря, Гари излиза. Казах: „Гари, каква е тази ужасна миризма, какво е това изгоряло?“ „Готвя печено. Заспах и то изгоря“, каза той. И полицаят си тръгна“.

В крайна сметка, когато една от жертвите му успява да избяга, полицията влиза в къщата на Хайдник и открива ужасяващо местопрестъпление - стая за мъчения, където три жени все още са вързани за тръба в яма, изкопана в мазето. Други две жени вече са убити - едната е ударена с ток, а другата е умряла от глад, докато е била вързана.

Трагично е, че фактът, че Хайдник е имал поне една жена в мазето си, изглежда е бил известен много преди той да бъде заловен. След като основава собствена църква, Хайдник провежда служби в дома си и един от присъстващите съобщава, че е заявил, че в мазето има затворена жена, но хората са сметнали това за „пресилено“ и не са предприети действия по въпроса.