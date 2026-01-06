С трахотен жест на направиха участниците в ритуала по ваденето на кръста в река Градска в град Гоце Делчев. Християнският символ бе спуснат във водите от Неврокопския митрополит Серафим пред погледите на стотици жители и гости на града. 25 бяха участниците, които се спуснаха към разпятието. Мъж обаче скочи от моста и веднага хвана кръста, като не даде шанс на останалите да го изпреварят.



Той направи недвусмислен знак на участниците в ритуала, че целта му е да даде разпятието на най-малкия участник - Васил Попов, който е само на 10 години. Така Васко извади от реката кръста, целуна го и го върна на Неврокопския митрополит Серафим. Владиката пък го награди със златен синджир с кръст, каквато е традицията на Неврокопска митрополия на Йордановден за този, който улови християнския символ.



След ритуала по спасяването на кръста бяха осветени водните извори и знамената на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на Гранично полицейско управление.



Празничният ден започна още в 07:00 часа с богослужение за празника в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“, а два часа по-късно митрополитът оглави светата литургия. Великият водосвет се отслужи след това, а после свещеници и миряни тръгнаха на литийно шествие по улица "Търговска" към река Градска.

Владимир Симеонов