К артите за градския транспорт в Благоевград вече са по-скъпи за всички. Най-сериозно е увеличението за учениците и пенсионерите, които досега плащаха по 30 лева на месец за всички линии. От 1 януари пътуването им по всички линии вече струва 33,25 лева (17 евро), което е скок с малко над 10%. За три месеца цената е 48 евро (93,88 лева), за 6 месеца е 90 евро (176,02 лева), а за цяла година е 174 евро (340,31 лева). За 15 дни пък струва 8,50 евро (16,62 лева). Същата услуга за работещите пак се увеличава, но с по-малко. Досега картата за тях бе 48 лева, а от 1 януари нейната стойност е 50,85 лева (26 евро). За три месеца цената е 72 евро (140,82 лева), за 6 месеца е 132 евро (258,17 лева), а за 1 година - 240 евро (469,40 лева).

Сравнение

Някои ще кажат, че увеличението е минимално. Но ако сравним цените с тези в София, където средната работна заплата е над два пъти по-висока от тази в Благоевград, нещата не изглеждат точно така. Там дневната карта от 4 лева става 2 евро. 25,50 евро ще струва месечната карта за всички линии от градския транспорт, а знаем колко линии има в столицата и колко има в Благоевград. Но цената е с 0,50 евро по-ниска в София от тази в областния център на Пиринско. Годишната карта от 365 лева в столицата става 185 евро - или 361 лева и 80 стотинки, докато в Благоевград е с над 100 лева повече - 469,40 лева. Има и добра новина. Цената на билетчето за пътуване в автобусите от градския транспорт в Благоевград остава 1,20 лева (0,60 евро). Безплатно ще продължат да пътуват само децата до 14-годишна възраст.

Недоволство

Междувременно сигнали за необосновано увеличение на цената на междуградския транспорт в Перник потекоха в социалните мрежи. Пътуващи твърдят, че цената на билета между Перник и София мистериозно е вдигната на 15 декември от 3,60 на 3,91 лева. От първи януари става на две евро. И хората смятат, че няма никакво основание. В мрежите се появиха и снимки на билети, на които пише 3,60 лв., но превозвачи искат 4 лева за транспортирането между двата града.

Владимир Симеонов