Н а Йордановден и Ивановден времето ще остане преобладаващо облачно с кратки слънчеви прозорци в централните и източните райони. Ще има локални превалявания от дъжд, най-вече в Централна и Западна България. Вятърът остава южен, със силни пориви по билата и северните склонове на планините и в Източна България. Дневни температури – между 10 и 15 градуса. Значително по-студено остава в крайния северозапад – между 2 и 5 градуса, а в ниската част на Южна и Източна България в топлите часове ще измерим до 17-18 градуса.

Промяна в атмосферната циркулация се очаква в четвъртък, когато отбелязваме Бабинден. По движението на студен атмосферен фронт дъждът още в първите светли часове ще премине в сняг. През деня ще вали сняг в Западна и Северна България, вечерта е възможно това да се случи и в Югоизтока.

Ще духат ледени ветрове от северозапад, а следобедните температури ще се понижат до интервала 2-7 градуса. В петък призори ще е студено – термометрите ще паднат до стойности около минус 7 – минус 8 градуса в котловините на Западна и Централна България. Денят ще е слънчев, с лека облачност в Северна България.

През почивните дни се очаква пореден студен атмосферен фронт с още валежи от дъжд и сняг. А нахлуването на студен въздух ще е причина в началото на предстоящата седмица температурите да паднат още малко. В ранните часове в понеделник и вторник термометрите ще покажат до минус 8 – минус 9 градуса.

Източник: NOVA