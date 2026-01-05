Г рипът, Маймунска шарка и Рубеола са сред заболяванията, за които лекарите са най-притеснени през следващите 12 месеца, след безпрецедентните огнища на „супергрип“ в цяла Европа.

Старият континент в момента се бори с огромна епидемия от „супергрип“, която доведе до рекорден брой хоспитализирани с грип за това време на годината.

В същото време, делът на децата, получили ваксинации в детска възраст, достигна 15-годишно дъно през 2025 г. По-рано тази година в Англия бяха съобщени огнища на морбили, като повечето случаи са открити при неваксинирани деца под 11-годишна възраст.

Но една от най-големите заплахи за човешкото здраве е продоволствената несигурност, както също беше разкрито. Недохранването прави още повече хора уязвими към тези инфекциозни заболявания, според научния сътрудник по обществено здраве и хранене в Университета в Саутхемптън, Джес Боксал.

Тя каза пред Mirror : „Нашето проучване в селските райони на Гана показа, че много хора все по-често не могат да се хранят с достатъчно разнообразна храна за оптимално здраве и имунитет, като до 90% от домакинствата в някои общности санесигурни по отношение на хранителната сигурност. Около един на всеки трима души по света е несигурен по отношение на хранителната сигурност, включително 11% от домакинствата във Великобритания – което показва, че това е проблем във всяка страна“.

Ето кои са най-опасните болести, които заплашват света и Европа през 2026 година:

Маймунска треска

Нов щам на вируса Маймунска треска (Mpox) беше открит във Великобритания по-рано този месец, като здравните власти предупредиха, че „може да бъде тежък“.

Вирусът, който преди е бил известен като маймунска шарка, принадлежи към същото семейство като едрата шарка. Разпространява се чрез физически контакт, както и чрез кашлица и кихане

Най-новата Mpox мутация всъщност е комбинация от два добре познати щама и е „точно това, от което експертите в областта се опасяваха, че ще се случи“, твърди лекар. Тя е открита при човек, който наскоро се завърна във Великобритания от пътуване до Азия.

Рубеола

Ваксинирането в детска възраст рязко спадна срещу тази болест и достигна 15-годишно дъно през 2015 г. Движението против ваксинацията може впоследствие да предизвика ръст на случаите на рубеола, добави д-р Хед.

Рубеолата понякога се нарича „германска морбили“ и е почти изцяло ликвидирана във Великобритания. Представена е като „R“ във ваксината MMR, което до голяма степен е помогнало за намаляване на броя на случаите.

Грип

Тази година Европа е преживяла огромно ранно огнище на грип. Броят на хората, хоспитализирани „супер грип“, продължава да се увеличава и остава на рекордно ниво за това време на годината.

Въпреки че грипът обикновено е много често срещан, той е едно от най-тревожните заболявания в момента, според професора по медицина в Университета на Източна Англия Пол Хънтър.

Здравните власти предупредиха, че новият вариант на грип, идентифициран като A(H3N2) - или подклад K - бързо се е очертал като преобладаващ щам на грип в цялата страна. Подтипът H3N2 представлява един от трите основни вируса, отговорни за сезонния грип.

Болест Х

Така наречената „Болест Х“ все още остава проблем и през 2026 г., предупреди д-р Хед. Това не е действителна инфекция - това е по-скоро наименованието, дадено на всяка болест, която не е идентифицирана досега. Но идеята за неизвестен вирус или бактериална инфекция е много реална и учените призоваха правителствата да бъдат подготвени за всичко, което Майката Природа може да ни подхвърли.

„Болест X е името, дадено на все още неизвестен вирус, който има потенциал да причини големи огнища или дори пандемия“, каза д-р Хед преди това пред Mirror. „Този вирус би имал потенциал да се разпространява бързо и да има висока смъртност; например като COVID-19“.