С няг и лед продължават да нарушават трафика в Нидерландия днес, блокирайки движението на всички влакове и причинявайки отмяна на стотици полети, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Нидерландската жп компания Ен Ес (NS) съобщи, че никакви влакове няма да се движат поне до 09:00 ч. местно време заради проблеми, причинени от снега и минусовите температури.

На амстердамското летище "Схипхол" авиокомпания Ка Ел Ем (KLM) отмени поне 300 полета днес, като трафикът на един от основните транспортни хъбове в Европа остава блокиран за пети пореден ден. Ден по-рано същото летище бяха отмени почти 500 полета и беше затворено за входящ трафик също поради снеговалежи.

Snow and ice disrupts travel in UK and parts of Europe.



Some of the winter's coldest weather so far hit travel in Britain, France and the Netherlands on Monday, closing roads, grounding flights and forcing train cancellations

На този фон Френската служба за гражданска авиация поиска от авиокомпаниите да отменят 15 на сто от полетите на летищата "Орли" и "Шарл дьо Гол" след обилни снеговалежи в Париж, предаде Ройтерс.

People walk in the snow-covered Trocadero square near the Eiffel Tower, as winter weather with snow and cold temperatures hits a large part of the country, in Paris, France.



People walk in the snow-covered Trocadero square near the Eiffel Tower, as winter weather with snow and cold temperatures hits a large part of the country, in Paris, France.

Авиокомпаниите са "свободни да избират кои полети да отменят, стига да намалят излитанията и кацанията", заяви говорител пред Ройтерс.

Френското министерство на транспорта призова пътуващите да проверяват дали полетът им ще излети, преди да напуснат домовете си и да отидат до летището с обществен транспорт, а не с автомобил.

Междувременно червен код за обилен снеговалеж, ниски температури с възможна поледица и силен вятър е обявен в части на Хърватия, съобщава хърватската редакция на регионалната телевизия Ен 1, цитирана от БТА.

Снеговалежите продължават в областите Лица, Горски котар, Славония и Централна Хърватия. По междуградските пътища има ограничение за придвижване на камиони с ремаркета. Силна буря с дъжд се е развила по крайбрежието, вечерта се очаква да има големи пориви на вятъра край Велебит.

Очаква се лошото време да продължи до края на седмицата.