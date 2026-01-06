С няг и лед продължават да нарушават трафика в Нидерландия днес, блокирайки движението на всички влакове и причинявайки отмяна на стотици полети, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Нидерландската жп компания Ен Ес (NS) съобщи, че никакви влакове няма да се движат поне до 09:00 ч. местно време заради проблеми, причинени от снега и минусовите температури.
На амстердамското летище "Схипхол" авиокомпания Ка Ел Ем (KLM) отмени поне 300 полета днес, като трафикът на един от основните транспортни хъбове в Европа остава блокиран за пети пореден ден. Ден по-рано същото летище бяха отмени почти 500 полета и беше затворено за входящ трафик също поради снеговалежи.
January 5, 2026
Snow and ice disrupts travel in UK and parts of Europe.— AFP News Agency (@AFP) January 6, 2026
Some of the winter's coldest weather so far hit travel in Britain, France and the Netherlands on Monday, closing roads, grounding flights and forcing train cancellationshttps://t.co/R2BVorRJL0 pic.twitter.com/vUJuWnS26q
На този фон Френската служба за гражданска авиация поиска от авиокомпаниите да отменят 15 на сто от полетите на летищата "Орли" и "Шарл дьо Гол" след обилни снеговалежи в Париж, предаде Ройтерс.
People walk in the snow-covered Trocadero square near the Eiffel Tower, as winter weather with snow and cold temperatures hits a large part of the country, in Paris, France.— Picture Story (@PictureStorry) January 6, 2026
via Reuters#picturestory #EiffelTower #Paris #France pic.twitter.com/1C0zMgr8jT
Авиокомпаниите са "свободни да избират кои полети да отменят, стига да намалят излитанията и кацанията", заяви говорител пред Ройтерс.
Френското министерство на транспорта призова пътуващите да проверяват дали полетът им ще излети, преди да напуснат домовете си и да отидат до летището с обществен транспорт, а не с автомобил.
Междувременно червен код за обилен снеговалеж, ниски температури с възможна поледица и силен вятър е обявен в части на Хърватия, съобщава хърватската редакция на регионалната телевизия Ен 1, цитирана от БТА.
Снеговалежите продължават в областите Лица, Горски котар, Славония и Централна Хърватия. По междуградските пътища има ограничение за придвижване на камиони с ремаркета. Силна буря с дъжд се е развила по крайбрежието, вечерта се очаква да има големи пориви на вятъра край Велебит.
Очаква се лошото време да продължи до края на седмицата.