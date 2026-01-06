Н ароден театър „Иван Вазов“ посреща зрителите си с постановката „Две“, в която главни действащи лица са Елисавета Багряна и Дора Габе. Предстоят класически заглавия, както и

премиери в различни театри из страната, а салоните вече очакват своята публика.

Поезия

Представлението „Две“ с участието на Бойка Велкова, Мария Каварджикова и Ева Тепавичарова ще бъде изиграно днес на сцена „Апостол Карамитев“ в Народен театър „Иван Вазов“. Режисьор е Юрий Дачев, а за сценографията и костюмите е отговорна Радина Близнакова. „Какво се случва с човека, когато усети, че неговото време се оттегля назад? В какво се вкопчва и как противостои на зимата, която пропълзява в едно хисарско лято? Две безкрайно очарователни жени, две велики поетеси, две силни личности, два забележителни интелекта, два мощни характера се срещат привидно спокойно в обезлюдения дом на Съюза на писателите в Хисаря. Елисавета Багряна и Дора Габе са героините на тази история, изтъкана от светли спомени и мрачни предчувствия, от противоборства и съперничества, от случили се и неслучили се любови и... от поезия, тъга и вяра“, споделят от трупата.

Остров

Театър 199 „Валентин Стойчев“ започна с представлението „Фермата на животните“, днес се играе „Засекретено изследване“, но по-интересна е първата премиера за годината, която ще се изиграе на 10 януари и носи заглавието „Новата танцувална зала“. За постановката е отговорен Ивайло Христов, за сценографията – Марина Янева, а музиката е дело на Антони Дончев. Актьорският състав се състои от Кристина Янева, Светлана Янчева, Елена Телбис и Теодор Кисьов. „Три жени, затворени в малката си къща близо до мрачното ирландско море. Те преживяват отново и отново – под формата на нескончаема игра – една отдавна отминала нощ в танцувалната зала в града. Нощ, която сякаш се е превърнала в тяхната единствена реалност. Реалността на невъзможната любов. Този ритуал е прекъсван единствено от неочакваните появи на безкрайно нелепия доставчик, който нахлува в кухнята на дамите, за да донесе риба. И да разкаже най-новите клюки, ширещи се из острова. На пръв поглед неговото комично присъствие разсейва героините от горчивите спомени“, гласи резюмето на представлението. Пиесата на Енда Уолш се поставя за пръв път на българска сцена.

Корона

Жителите на града под тепетата пък ще могат да се насладят на представлението „Елизабет или кралицата девственица“ на 9 януари в Драматичен театър – Пловдив. Режисьор е Маргарита Мачева, сценографията и костюмите са дело на Ванина Цандева, а в ролите влизат Койна Русева, Ивана Крумова, Венелин Методиев, Борис Кръстев и Мартин Раков. „Спектакълът „Елизабет или кралицата девственица“ няма претенция за историческа достоверност. Не се стреми да отведе зрителя в ренесансова Англия, нито да го потопи в любовната история на Елизабет I и нейния единствен любим Робърт Дъдли. Това е история-фикция за слабостта на силните, за стремежа към властта, за свалянето на маските и за жертвите, които правим, когато се изправим пред колосалния сблъсък между любовта и короната“, споделят от трупата на театъра.

Имидж

Гражданите на морската ни столица ще могат да се насладят на представлението „Формата на нещата“, което се играе днес в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна. Режисьор е младата възпитаничка на Пламен Марков – Максима Боева, сценографията е дело на Киряна Аврониева, а композитор е Милен Апостолов. В постановката участват Станислав Кондов, Александър Евгениев, Христина Джурова и Сияна Начева. „Героите във „Формата на нещата“ са млади хора, които робуват на външното, на формата на нещата. Те искат да скулптират себе си и да си създадат един образ, с който да бъдат приети и обичани. Вървейки по този път, те много често се изкушават да скулптират и другия по свой вкус. Опитват се да превърнат отсрещния в някой, удобен за самите тях и за техния имидж. За мен особено любопитен за изследване е страхът ни да обичаме дълбоко и искрено, защото отворим ли тази врата, ставаме раними. И наистина много често ни нараняват. Но същевременно нашата необходимост ние самите да бъдем обичани от другите е дълбока и болезнена“, акцентира в своя анализ режисьорката Максима Боева.

Претенция

Театър „Българска армия“ ще започне новата година с комедийното представление „Кафе с претенция“ от Георги Марков, което ще бъде изиграно днес. Режисьор е Иван Урумов, Нина Пашова отговаря за сценографията и костюмите, а музиката е на Добрин Векилов-Дони. „Комичният сюжет на „Кафе с претенция“ ни пренася в София през 1966 г. в апартамента на Милчо (Юлиан Вергов) – 43-годишен началник на рекламно бюро. Намираме го там заедно с „авера му“ – 43-годишния Милко (Иван Радоев). Тече трескава подготовка в очакване на две дами, заговорени случайно през деня, на кафе по „Раковска“… Напътствията на доста по-опитния в свалките Милчо почти вдъхват кураж на Милко, който, макар и архитект, е довел кариерата си до заветната длъжност „завеждащ техническата документация на службата“, а по отношение на жените е крайно неопитен. В кулминацията на подготовката в апартамента пристига, неканен, и третият им приятел – 43-годишният Минко (Моню Монев), научен сътрудник по старобългарски. Неговото съкровено желание е да избяга от „семейния уют“, в чиито окови скоро е попаднал, и да пийне с приятелите. Тази вечер и нейната неочаквана развръзка пораждат куп нелепи и смешни ситуации. Една, на пръв поглед, непретенциозна среща, напомпана с много претенция“, гласи анотацията на постановката.

Александър Пашов