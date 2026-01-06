3000 паунда такса са прибирани от всеки кандидат, желаещ да подаде документи за социални помощи от Юнивърсъл кредит във Великобритания. Срещу парите българи са се сдобивали с фалшиви документи, за да могат да вземат социална помощ на Албиона.

Инвестиция

Това е месечна помощ, която се отпуска на хора с ниски доходи. Голяма част от желаещите българи обаче не разполагали с нужните документи. Схемата е разработена от Галия и Али Гюнеш, по-известен като Венци Делукса. Това сочат данните на българското разследване по случая. Замесените в най-мащабната схема за точене на социалната система на Острова заедно с Венци Делукса и жена му Галя са Цветанка Тодорова, Патриция Панева и Стоян Стоянов. Те са добре познати на българите във Великобритания. Десетки българи са се подмамили, защото социалните плащания на месец не са никак малки - за дете се плаща 244 паунда, за семейство с две-три деца сумата вече е до 2800 паунда, поема се и до 65 на сто от наема. Така нашенците преценили, че веднъж дали по 3000 паунда, ще получават обратно много повече от социалните плащания и то едва до шестия месец.

Разкриване

Парите обаче потъват в джобовете на организирана престъпна група. Всички членове на бандата обаче, с изключение на Али, вече са освободени от затвора и са под гаранция за имиграция, чакайки да бъдат депортирани в България. Те е трябвало да бъдат изведени преди месеци, но не им е било позволено да напуснат, докато не приключат производствата по конфискация срещу тях. Освен това трябва да платят и около 2 млн. паунда, което е 4% от сумата, за която са обвинени, че са източили – 53 млн. паунда. След арестите им през 2024 г. прокурорите иззеха около 1 млн. паунда в брой от домашните адреси на обвиняемите, но преследваха бандата за допълнителни пари, държани в имоти и банкови сметки. Разкриването на групата започна след сигнал от български полицаи, включително от Сливен и ГДБОП. Хващат ги, защото започват големи и пребогати сватби, покупки на скъпи автомобили, луксозни апартаменти, включително в София. Всички от престъпната група се движели с охрана и скъпи коли.

Захари Белчев