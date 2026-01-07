П рочутата порнодива Кендра Лъст предизвика фурор с предполагаема фотоизмама.

47-годишната американка публикува в профила си в Инстаграм две снимки, на които релаксира по бански край басейна с Джорджина Родригес, годеницата на Кристиано Роналдо.

„Попивам слънце и добра енергия“, написа Лъст и добави: „Извинете, госпожице Родригес“.

Феновете полудяха и публикацията бързо събра над 120 хил. харесвания. Но повечето бързо се усъмниха в достоверността на снимките. Двете няма откъде да се познават, камо ли да прекарват време заедно. Освен това Кендра очевидно прибягва често до услугите на изкуствен интелект, да генерира фалшиви снимки и клипове в Инстаграм. В профила й могат да се видят такива със звездата в кеча Джон Сина. Има и клипове, създадени от AI, на които е като Клеопатра или пък гладиатор. Въпреки това голяма част от впечатляващите й 8,5 млн. последователи останаха доволни. „Най-хубавото нещо, което изкуственият интелект някога е правил“, гласи коментарът на един от феновете й.

Преди да започне кариера в индустрията за филми за възрастни, Мишел Ан Мейсън, както е истинското име на дивата, работи като медицинска сестра. После пробива в порното и става изключително популярна не само като актриса, но и като режисьор и продуцент. Изгражда и собствена марка, агенция за таланти, а също така е предприемач в социалните медии и водеща на подкасти. Преди години тя бе спрягана за връзка с Хамес Родригес, по онова време крило на Реал (М). Отношенията между двамата бяха разкрити от нейна публикация до колумбиеца по случай рождения му ден, която гласеше: „Честито, надявам се да ти е харесало“.

Самата Джорджина едва ли се вълнува много от фалшивите снимки, които Кендра Лъст публикува. Наскоро съдът в Испания постанови, че местна телевизия, и по-специално предаването Aquí hay madroño, е нарушило нейния и на сестра й имидж и неприкосновеност на личния живот. В резултат на това телевизионната мрежа трябва да им изплати 130 хил. евро обезщетение. Въпросното предаване, което е посветено на знаменитостите, бе през 2018 г. В няколко епизода бяха излъчени животът на Джорджина и семейството й, като се твърдеше за „скрито минало“ и се обсъждаха подробности за баща й, който почина през 2019 г. От съда прецениха, че по онова време годеницата на Роналдо и семейството й не са били публични личности и следователно „имало общ интерес да се знаят аспекти от миналия ѝ живот“.