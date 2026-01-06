Г ьозтепе на Станимир Стоилов започна годината с победа с 9:1 в контрола над отбора от Трета лига Сьоке 1970. Проверката се игра на стадион "Гюрсел Аксел". Това беше първи мач за годината за отбора на Станимир Стоилов. По два гола за успеха вкараха Хуан, Ибрахим Сабра и Жандерсон. По веднъж се разписаха новото попълнение Алекси Антунес, Ралдни и Арда Окан Куртулан.

В 17-ата минута Огюн Байрак спечели дузпа, която Хуан превърна в гол. В 28-ата минута Ибрахим Сабра удвои с удар извън наказателното поле. Четири минути след това се разписа и новото попълнение Алекси Антунес. В 33-ата минута Хуан се разписа за втори път в мача. Три минути по-късно Ралдни вкара петия гол за Гьозтепе.

Веднага след подновяването на играта Жандерсон се разписа за 6:0. В 55-ата минута Ибрахим Сабра отбеляза след асистенция на Огюн Байрак. В 61-ата минута вратарят на Сьоке изби удар на Жандерсон, но Арда Окан Куртулан беше най-съобразителен и се разписа.

Минута след това Жандерсон вкара девети гол за Гьозтепе. В 86-ата минута Сьоке вкара почетен гол чрез Бедирхан Йълдъз. В събота, 10 януари, Гьозтепе ще се изправи срещу ЦСКА 1948 в следващата си контрола, която е и последна преди подновяването на Суперлигата.

