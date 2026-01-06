Б ългаринът Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в английския град Нотингам с награден фонд 56700 евро. Поставеният под номер 4 Кузманов претърпя поражение от Кристоф Негриту (Германия) с 4:6, 6:1, 5:7 след два часа и четвърт игра в първия си мач от новия сезон.

32-годишният пловдивчанин загуби откриващия сет, след като допусна единствен брейк в петия гейм, но във втората част доминираше и със серия от пет поредни гейма стигна до изравняване.

В решаващата трета част Кузманов проби за 4:3, но Негриту веднага върна брейка, а след това реализира още един в последния гейм, за да триумфира. Германецът завърши с 11 аса. В схемата на двойки българинът си партнира с Денис Евсеев (Казахстан), като двамата ще стартират утре срещу Милош Карол (Словакия) и Даниел Мазур (Германия).

