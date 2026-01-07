Н ад 472 часа са говорили депутатите от парламентарната трибуна през 2025 г. Това показва справка за „Телеграф“ от администрацията на Народното събрание по Закона за достъп до обществената информация. Сметките показват, че това се равнява на близо 20 дни изказвания без прекъсване.

Най-бъбриви се оказват депутатите от „Възраждане“ и от ГЕРБ. По традиция първите, като част от опозицията, са доста активни в дебатите по закони. Вторите пък оглавяват повечето ресорни комисии в парламента. Така например Петър Петров от „Възраждане“ е прекарал най-много на трибуната от всички народни представители – близо 21 часа. Веднага след това се нарежда лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който е говорил малко над 18 часа. Трети в класацията е Делян Добрев от ГЕРБ, който е говорил малко над 16 часа.

Факт

Този факт може да се обясни с това, че той е председател на бюджетната комисия и член на тази по енергетика. Все теми, по които в зала се провеждаха ожесточени дебати. Редовният бюджет за 2026 г. не бе финализиран, но НС гласува удължителен. На четвърто място е Анна Александрова от ГЕРБ, която се е изказвала около 11 часа и 41 минути. Тя е шеф на правната комисия, през която минават почти всички закони. Плътно зад нея е още един кадър на „Възраждане“ – Цончо Ганев. Продължителността на неговите изявления е 11 часа и 36 минути.

В шестицата се нарежда и колегата му Димо Дренчев със 7 часа и 45 минути.

Подобно е и разпределението според броя изказвания, но с леки нюанси. Първи и втори отново са Петър Петров и Костадин Костадинов. Първият се е качвал на трибуната 451 пъти, а вторият – 308. Трети обаче е Цончо Ганев от „Възраждане“ с 255 броя. За цвят на четвърто място е Божидар Божанов от ПП-ДБ, който е взимал думата 225 пъти, което обаче се равнява на малко над 6 часа говорене. След него са Делян Добрев от ГЕРБ и Димо Дренчев „Възраждане“ с 212 и 200 броя.

Сметка

От партийните лидери тези на ГЕРБ и на „ДПС-Ново начало“ – Бойко Борисов и Делян Пеевски, не са излизали нито веднъж на трибуната, но за сметка на това са активни в кулоарите. Лидерът на ПП Асен Василев е говорил близо 5 часа и 40 минути, времето на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев е около 3 часа и 11 минути, а времената на Тошко Йорданов от ИТН, Радостин Василев от МЕЧ и Ивелин Михайлов от „Величие“ са между 4 и 5 часа.

Мълчаливите депутати са 29, а тези само с едно изказване са 11. Най-късото изявление е 5 секунди. Удръжките, които са направени на депутатите през 2025 г. заради отсъствия, са над 714 000 лв., а начислените им заплати са над 36 млн. лв.

Тихомира Михайлова