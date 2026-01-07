П разнуваме Ивановден!

Имен ден днес имат над 300 000 българи. Сред тях са Иван, Иво, Иоан, Йоан, Ивайло, Калоян, Иванка, Ивана, Ива, Ивет, Ивета, Йоана, Йоанна, Ванина, Ванеса, Жана, Жанет, Ивайла, Ивена, Ивелина, Ина, Яна и Яница.

Обредното къпане за здраве на Йордановден продължава и на Ивановден. В някои райони на страната то дори е по-характерно за този празник. Обредното къпане включва и разменянето на подаръци, както и гостувания и обща празнична трапеза.

Народната представа за св. Йоан като покровител на кумството и побратимството определя гостуванията у кумовете. Кумците носят кравай, месо, вино. Навсякъде обредът е за младоженците, като действието се извършва от кума или девера. Затова окъпването би могло да се разглежда като елемент от следсватбените обичаи, с който се затваря широкият кръг на сватбената обредност.

На този ден ергените къпят момите, къпят се и младите мъже и имениците.