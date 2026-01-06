ъ лгария ще бъде представена от Александра Фейгин и Александър Златков на европейското първенство по фигурно пързаляне, което ще се проведе от 13 до 18 януари в Шефилд (Англия).

Като част от подготовката си за шампионата на Стария континент двамата национали ще участват в международния турнир „София Трофи“, който започва утре в Зимния дворец в столицата. Надпреварата тази година предизвиква изключително сериозен интерес, като в нея ще се включат над 300 състезатели.

Много от тях ще използват турнира като контролен старт непосредствено преди Европейското първенство. „Интересът е много голям. Имах известни притеснения, тъй като състезанието е точно седмицата преди европейското, но се оказа, че това е предимство. Много фигуристи искат да пробват програмите си именно тук, затова очакваме изключително интересно състезание“, коментира личният треньор на Александра Фейгин Ина Лутай пред БНР.

„Организацията на турнира беше предизвикателство заради празничния период, но благодарение на усилията на Българската федерация по кънки и на моята майка всичко е подготвено навреме.

От утре започваме. В София ще има голям брой представители на Франция и Италия. Отново ще видим силно участие при танцовите двойки и при юниорите, което вече се превръща в традиция“, допълни Лутай.

Турнирът „София Трофи“ е и контролно за световното първенство за юноши, като всички български състезатели в тази възрастова група ще вземат участие, за да се определи окончателният състав на България за шампионата в Талин. „Силвия и Константин все още чакат сертификат от Международната федерация, тъй като Русия не издава такива, откакто спортните и танцовите ѝ двойки бяха отстранени. Надеждата е документите да пристигнат до сряда или четвъртък, за да могат да участват официално. Другата ни двойка – Елена Димитрова и Алексей Рябцев, няма да се състезава заради проблем с кънката на Алексей“, сподели сестрата на световната шампионка Албена Денкова.

Основен акцент преди европейското първенство остава подготовката на Александра Фейгин. Наскоро тя бе принудена да смени кънките си – нещо често срещано, но рисково в този етап от сезона.

„Смяната винаги е притеснителна, но нямаме избор. Има сериозни проблеми с производството на кънки през последните години. Въпреки това вярвам, че до Европейското и със сигурност до Олимпийските игри всичко ще бъде наред“, обясни Ина Лутай. По отношение на предстоящото европейско първенство личният треньор на Александра Фейгин подчерта, че конкуренцията е изключително оспорвана. „Нивото е много високо, всички са почти равностойни. Ключът е психиката – който успее да издържи и да покаже най-доброто от себе си, ще бъде напред. Саша покрива техническите минимуми както за европейско, така и за световно първенство. Най-важното е да се справи със себе си и да се наслади на сезона“, каза още Лутай.

Александра Фейгин и Александър Златков ще заминат за Англия в понеделник.

