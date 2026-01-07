З вездата на Брайтън Ясин Аяри чака бебе от сестрата на аса на Тотнъм Деян Кулушевски. 22-годишният халф сам обяви пред света щастливата новина, като напъха топката под фланелката си и засмука палец, след като отбеляза втория гол за победата с 2:0 срещу Бърнли във Висшата лига.

По-късно Ясин и Сандра (29), които са сгодени от май 2024 г., пуснаха кадри със снимка от видеозона и коментар: „Семейството ни се увеличава през 2026-а“.

Така 25-годишният Кулушевски ще става чичо. Двамата футболисти са съотборници в националния отбор на Швеция, където са родени в семейства на емигранти. Това на Аяри е от Тунис и Мароко, а на Деян – от Северна Македония. След трансфера му от Ювентус през 2022 г. Кулушевски вкара 18 попадения в 89 мача за „шпорите“, но е извън игра от май заради травма на коляното.

От 15 юни той е женен за шведската футболистка с босненски корени Елдина Ахмич (31), която го дари с дъщеричка Леони през април 2024 г.