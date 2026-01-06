В ековна библейска хронология подсказва, че живеем в ключова година, тъй като човечеството навлиза в ера на божествен съд, обновление или нулиране.

Експертът Кайла Ходжинс анализира времеви линии, открити в Библия, публикувана през 1818 г., която съдържа Стария и Новия завет, заедно с апокрифите, сборник от древни писания от библейската епоха, за които дълго време се спори дали принадлежат към Писанието.

Според Библията, светът е започнал през 4004 г. пр.н.е. В нея са изброени 3974 години от Адам до Христос, плюс още 1815 години от раждането на Христос до годината на публикуване на Библията, пише Daily Mail. Взети заедно, тези цифри възлизат на 5789 години от Сътворението до началото на 19 век.

След това Ходжинс разширила броенето, за да включи годините от отпечатването на Библията, достигайки приблизително 6000 години – важен етап, който някои интерпретират като сигнал за края на настоящата епоха на човечеството.

В някои еврейски и християнски традиции историята се разглежда като следваща седеметапна структура, моделирана по седемте дни на Сътворението. В тази рамка светът преживява шест „дни“ или 6000 години човешки труд и смут, последвани от седми „ден“ на почивка, често свързван с месианско или хилядолетно царуване.

Достигането на края на шестия „ден“ се счита за важен повратен момент, отбелязващ края на настоящата ера на човечеството и началото на нова, божествено ръководена фаза. Поддръжниците на теорията не предсказват внезапно унищожение на планетата, а по-скоро драматичен преход. Някои го описаха като края на ерата на човешкото господство.

Други го формулират по-неясно, предполагайки големи глобални катаклизми, морално преосмисляне или духовна трансформация, а не едно-единствено катастрофално събитие. Библейските учени обаче призовават за предпазливост при тълкуването на времевата линия.

Повечето подчертаваха, че датата на Сътворението, отпечатана в старите Библии, отразява едно историческо тълкуване, а не всеобщо приета доктрина.