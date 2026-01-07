Diema Sport
19:30 Дневник НБА
20:00 Най-доброто от Домът на футбола, 3 епизод
21:30 Кристъл Палас - Астън Вила, Висша лига
Diema Sport 2
22:15 Бърнли - Манчестър Юнайтед, Висша лига
Diema Sport 3
13:30 Република Корея – Иран, Младежка купа на Азия 2026 до 23 г.
18:00 Специално от Бундеслигата
18:30 Катар – ОАЕ, Младежка купа на Азия 2026 до 23 г.
22:15 Нюкасъл – Лийдс, Висша лига
Nova Sport
13:30 Япония – Сирия, Младежка купа на Азия 2026 до 23 г.
16:00 Узбекистан – Ливан, Младежка купа на Азия 2026 до 23 г.
21:30 Манчестър Сити – Брайтън, Висша лига
MAX Sport 1
07:00 Тенис, ATP 250: Бризбейн
12:00 Тенис, ATP 250: Бризбейн
18:30 Волейбол - Шампионска лига: Марица Пловдив – Левалоа, жени
21:00 Волейбол: CEV къп: Фридрихсхафен – Левски, реванш
MAX Sport 2
07:30 Тенис: United Cup
20:00 Волейбол: CEV Чалендж къп: Нефтохимик - Макаби Тел Авив
02:00 НХЛ: Вашингтон Кепитълс - Далас Старс
MAX Sport 3
19:00 Наполи – Верона, Серия А
21:45 Парма – Интер, Серия А
MAX Sport 4
19:00 Болоня – Аталанта, Серия А
21:00 Обзор на кръга в Ла Лига
21:45 Лацио – Фиорентина, Серия А
EUROSPORT
18:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Мадона ди Кампильо, I манш, слалом, мъже
21:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Мадона ди Кампильо, II манш, слалом, мъже
БНТ 3
18:50 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Мадона ди Кампильо, I манш, слалом, мъже
21:50 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Мадона ди Кампильо, II манш, слалом, мъже