Ц СКА привлече национала на Централноафриканската република Исак Соле, работил със Станимир Стоилов в Гьозтепе. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от три години.

Соле е на 24 години, а основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Той пристига в ЦСКА от състава на Славия. Исак Соле започва професионалната си кариера във френския Лавал, след което защитава цветовете на няколко различни клуба. През 2024 година подписва със Славия, където записва 18 мача, в които отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция. През изминалия сезон халфът игра под наем в турския Гьозтепе, като взе участие в 11 срещи и се отчете с 2 гола и 2 асистенции.

Соле има мачове за националния отбор на Франция до 17 години, а от 2023 година е част от представителния тим на Централноафриканската република, за който до момента има 12 двубоя. В ЦСКА Исак Соле ще носи фланелка с номер 94.

