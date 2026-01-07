Ч аст от родните знаменитости предпочетоха да прекарват празниците след Нова година на топло в чужбина, видя „Телеграф“.

Така братята Фики и Емрах Стораро отлетяха за горещините на Дубай заедно с жените и децата на по-големия.

Палми

Те са настанени в луксозен хотел на изкуствения остров Палмите. Спането там започва от 1000 евро на нощ за апартамент. Там си наеха и кола, с която буквално да разпорват улиците на мегаполиса. Модификацията на тяхното Lamborghini наподобява много състезателните болиди на Формула 1 и е известна най-вече с характерния мощен рев, усилващ естествения звук на двигателя, който издава. Затова е известна и като разпорваща улиците. Самият Емрах демонстрира ефекта на звука, но брат му Фики уточни, че иначе са спазвали законите за движение по пътищата в емирството.

Братята Стораро заедно с жените и децата на Фики посетиха и Градината на пеперудите, където пърхат над 15 000 от тези насекоми. Една пеперуда много си хареса Фики, та се наложи жена му да я гони от него. Братята си показаха и снимки от разходка с яхта в близките околности на Дубай. А също и че се къпят в огромен басейн джакузи.

Сафари

Фолкпевицата Мария пък се впусна в приключение сред красотите на Източна Африка. Тя замина за Танзания. Посети сафари. Снима жирафи, зебри, газели спрингбок, диви прасета, лъвове и леопард, който качил плячката си на акация. Прехвърли се с мъжа си на остров Занзибар. Там освен на пищната местна флора се наслади и на срещи с гигантските костенурки алдабра. Те са подарък от Сейшелите, но са се превърнали в местна атракция. Мария направо се сприятели с една от тях и дори я погали по дългата шия. Мария много бе впечатлена и от надпис „Мъжете наляво, защото жените винаги са прави“ (Men to the left, because women dare always right) - игра на думи в конкретния смисъл надясно.

Малдиви

Също в Индийския океан, но по на изток, на Малдивите, ваканция прекараха Юлиан Костов и приятелката му Мирела Иванова. Двамата бяха разпознати от местните като участници в сериала „Белият лотос“ и им бяха оказани почести и за това. Юлиан като истински плувец и републикански шампион демонстрира в океана как се плува стилът делфин. А Мирела възкликна: „Малдивите са като на картичка, накъдето и да се обърнеш,❤️ най-красивата палитра от цветове.“

Преслава също отиде на топло с дъщерята Паола и съпруга Павел. Според запознати най-вероятно дестинацията е Тайланд, но певицата не е уточнила. Тя си пусна снимки от самолета на път и с коментар от името на малката: „Микрофонът е в почивка. Мама е заета да бъде само моя“.

Композиторът и шампион по бийтбокс Искрата предпочете да отиде по-близо, в Европа. Той се радва на слънцето в испанската столица. Заедно с него в Мадрид е и певицата Дара Екимова. Двамата са гаджета от известно време и се наслаждават на историческите забележителности и красоти на големия град на Иберийския полуостров.

Марта Вачкова и Владо Пенев пък са във Виетнам.

Георги П. Димитров