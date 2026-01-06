32 кубинци са загинали при атаката на САЩ за извеждане на Николас Мадуро от резиденцията му в Каракас.Това съобщиха първо в понеделник кубинските власти и обявиха два дни на национален траур.

Сега президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че "много, много кубинци" са ликвидирани, без да уточнява брой. Те са били част от личната елитна гвардия на Николас Мадуро.

Много кубинци работят във Венецуела, която бе от малкото държави, подкрепящи идеологията на сваления диктатор на Венецуела.

Кубинците са благодарни на предшественика му Чавес и на него лично за евтините доставки на петрол, които поддържат "над водата" едва кретащата кубинска икономика.

Поради липса на гориво и безнадеждно остаряла мрежа в Куба вече редовно спира тока, което означава спиране на живота - хладилниците и климатиците също спират в горещата карибска държава.

Тръмп намекна в последните дни, че Куба може да бъде следващата точка, където САЩ да внесат демокрация.

