С АЩ са извършили бомбардировките във Венецуела, съобщи американски служител пред Reuters, след като експлозии разтърсиха столицата Каракас след месеци на заплахи от президента Доналд Тръмп срещу президента на Венецуела Николас Мадуро.

ЗАПОЧНА ЛИ ВОЙНАТА: Експлозии разтърсиха Венецуела! (ВИДЕО)

Венецуелското правителство заяви, че атаки са извършени и в щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра, което е накарало Мадуро да обяви национално извънредно положение и да мобилизира отбранителните сили.

Експлозии, самолети и черен дим са се виждали над Каракас от около 2 часа сутринта местно време, в продължение на около 90 минути, според очевидци на Reuters и кадри, разпространяващи се в социалните мрежи.

В другия край на града венецуелци изразиха шок и страх, докато заснемаха видео на кълба дим и яркооранжеви проблясъци в небето. Прекъсване на електрозахранването е засегнало южната част на града, близо до голяма военна база, съобщиха очевидци.

Тръмп многократно е заплашвал със сухопътни операции в страната, богата на петрол, която Мадуро ръководи от 2013 г.

Тръмп не е обяснил публично целите си, но тайно е оказал натиск върху Мадуро да напусне страната, съобщи Reuters. В понеделник Тръмп заяви, че би било „умно“ Мадуро да напусне властта.

