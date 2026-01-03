Е ксплозии, силни шумове и ниско летящи самолети са били чути във венецуелската столица Каракас, а южна част на града е останала без ток, според съобщения и свидетели. Не е ясно веднага какво е причинило експлозиите.

Най-малко седем взрива са били чути около 2 часа сутринта местно време и хора от различни квартали са се втурнали на улицата, съобщава Associated Press.

Венецуелското правителство не е отговорило веднага на искане за коментар.

Експлозиите идват във време на засилено напрежение между САЩ и Венецуела. През последните седмици американските военни са се насочвали към предполагаеми лодки за контрабанда на наркотици.

BREAKING: The Trump administration has begun an illegal bombing campaign of Caracas, Venezuela, striking various parts of the city. pic.twitter.com/SeSfSzWh20 — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 3, 2026

Венецуелските новинарски издания Efecto Cocuyo и Tal Cual Digital съобщиха, че експлозии са били чути и в щата Ла Гуайра северно от Каракас и по крайбрежието на страната, както и в Игероте, град на брега в щата Миранда.

Доналд Тръмп многократно е заплашвал със сухопътни операции във Венецуела, на фона на усилията за оказване на натиск върху президента Николас Мадуро да напусне поста си, включително разширени санкции, засилено военно присъствие на САЩ в региона и повече от две дузини удари по кораби, за които се твърди, че са замесени в трафик на наркотици в Тихия океан и Карибско море.