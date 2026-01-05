Р ежимът в Куба изглежда "готов да падне" след американската военна операция във Венецуела, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

ВЕНЕЦУЕЛА Е САМО НАЧАЛОТО? САЩ се прицелиха в нова страна?! (СНИМКА)

Говорейки пред репортери на борда на самолета си "Еър Форс 1", Тръмп се аргументира, че на комунистическото правителство в Хавана ще му е трудно "да се задържи" без венецуелския петрол.

"Не мисля, че ще е необходимо да действаме", продължи той, имайки предвид американска военна операция в Куба. Тръмп добави, че в тази страна, обхваната от тежка криза, "изглежда, всичко се разпада", пише БТА.

Тръмп обяви още, че "много кубинци", охранявали Мадуро, са били убити при американската операция. Той не посочи конкретно число.

Вестник New York Times писа за 80 загинали - както военни, така и цивилни - а лекарска организация съобщи пред Франс прес за около 70 жертви и 90 ранени.

В същото време, Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция. „Такава операция ми звучи добре", каза той пред репортери. Той се аргументира, че "Колумбия (подобно на съседна Венецуела) също е много болна (и) е управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати".

Той "обаче няма да го прави много дълго", добави Тръмп, имайки предвид своя колумбийски колега Густаво Петро. Представител на левицата, Петро отхвърли обвиненията и критиките, отправени по негов адрес от американския президент, предаде Франс прес. "Името ми... не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", обърна се колумбийският президент към американския си колега в социалната мрежа X.

Петро освен това разкритикува американската военна операция преди два дни. "Без правно основание за предприемане на действия срещу суверенитета на Венецуела, арестът се превръща в отвличане", написа още той в X.

Колумбия e ключов военен и икономически съюзник на САЩ в Латинска Америка, но отношенията им в сега са в най-ниската си точка, обобщава АФП.