С ъпругата на заместник-началника на кабинета на Белия дом по политиката Стивън Милър публикува карта на Гренландия в цветовете на американското знаме в социалната мрежа X.

Публикацията, с участието на Кейти Милър , беше придружена от надпис „очаквайте скоро“ с големи букви. Копенхаген бързо реагира на тази публикация. Датският дипломат Йеспер Мьолер Сьоренсен призова САЩ да уважават териториалната цялост на Дания, отбелязвайки, че САЩ и Дания са съюзници.

По-рано медиите предположиха, че атаката срещу Венецуела е само началото . Вестник Guardian смята, че следващата цел на американската администрация може да бъде Дания, страна, срещу която Вашингтон многократно е демонстрирал готовността си да предприеме радикални стъпки.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп постоянно е изразявал претенциите си към Гренландия. Той смята, че островът трябва да стане част от Съединените щати . Твърди, че територията е важна за националната сигурност.