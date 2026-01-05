П резидентът на Славия Венцеслав Стефанов потвърди трансфера на Исак Соле в ЦСКА. Преди началото на подготовката на „белите“ той коментира пред журналисти причината за приетата оферта от страна на „червените“. „Соле ще премине в ЦСКА. Причината да се съгласим на трансфера е, че муостават още четири месеца от договора. Неговият брат му е мениджър, не иска да го продължи и рискът е да излезе със свободен трансфер. Принудени сме да го продадем на ЦСКА“, каза Стефанов.

„Освен Мартин Георгиев, не мисля, че ще има други, които да продаваме“, категоричен бе босът на Славия. Той все пак не изключи възможността за евентуални други трансфери. „Все пак ако има оферта, която да дава шанс на наш футболист и да устройва клуба, можем да седнем да мислим по въпроса“, добави още Венци Стефанов.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX