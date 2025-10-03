П резидентът на Славия Венци Стефанов разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за срещата с Локо Сф днес. Той коментира и незавидната ситуация на клуба и как ще се излезе от нея.

„Ние искаме във всяка една среща да печелим. Сигурен съм, че имаме сили и възможности и, дай Боже, да имаме малко шанс. Трябва да изплуваме от тази ситуация. Ще има ред на стадиона! Ще има хора, които ще се грижат за това нещо. След всяка една среща ние плащаме между 3 000 и 5 000 лева глоби. Това е заради техните простотии. За мен не може да така. Не искам да коментирам дали това може да бъде последната среща на Златомир Загорчич, ако загубим. Момчетата имат настроение и желание за победа. Някъде бъркаме, но се надявам да го отстраним това нещо. Надявам се, че ще се случи. С Божидар Чорбаджийски в продължение на една седмица водехме разговори. Обещаваше ми, че ще дойде в Славия, но не се случи и той предпочете Ботев Враца. В последния момент подписа с тях. Да, искаме да се подсилим повече и това е нормално. Имаме доста опитни играчи в редиците си. Ако взимаме само опитни играчи как ще даваме шанс на младите. Кога ще ги развиваме и кога ще им даваме път".

"Ако вземем 17-18 опитни футболисти, ще се класираме примерно на пета или шеста позиция в края на шампионата, но това какво значи. Къде отива школата с 600 деца?! Да, слабо се представяме и допускаме доста грешки, но аз виждам нещата по малко по-различен начин. Старши треньорът е този, който определя тактиката спрямо всеки противник и неговите силни и слаби места. Ако това нещо се прави аз съм сигурен, че резултатите ще са по-добри. Това е доста работа. Както за треньорите, така и за футболистите“, заяви Стефанов.

Още изказвания четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

