"Някой път Господ и нас да ни погали. Няма всеки път да сме от неподходящата страна", отчете президентът на Славия Венци Стефанов след "палачинката" на "Овча купел". "Ратко е доказан специалист, Заги - също. Считам, че начинът, по който работи Ратко е по-съвременен, по-европейски. Момчетата ще бъдат подготвени така, че ако утре някой отиде в друг клуб, няма да се чувства като в небрано лозе", продължи той.

"Момче младо, Славия е на близо 120 години, били сме шампиони, носители на Купата, полуфиналист в Европа. На Славия не отива да бъде извън Европа. Ако, дай Боже, тази година успеем да мобилизираме всички сили и да стигнем някъде до Европа, би било добре. Ако не, догодина със сигурност ще бъдем“, обяви Стефанов.

„Левски и ЦСКА не ме интересуват, не отива на тези два отбора тази игра, която показаха вчера. Мисля, че вратарят на ЦСКА се справи много по-добре със задълженията си, отколкото вратаря на Левски. Нищо не насочвам, питате какво съм видял и ви казвал какво съм видял“, каза той в типичен стил.

„Какъв знак е, че Светльо Вуцов няма да участва в националния отбор ли? Знак, че трябва да бъдеш много глупав човек, за да загърбиш националния герб заради някакво име - Пешо, Гошо, Тошо. Не може нито един човек да бъде някаква пречка в изявите ти като национал на България. Не смирение, призовавам за повече разум. Не сме на църква, та да сме смирени. Повече разум! Ти си национал на България. Както и да е, няма значение, може пък да открием друг вратар, който да запази нашата врата суха, дай Боже“, завърши той.